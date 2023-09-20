Киев и Париж обсуждают возможности передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребителей Mirage 2000 из состава Военно-воздушных сил (ВВС) Франции. По данным портала Intelligence Online, стороны уже близки к заключению такого соглашения.

По информации ресурса, представители штаба Воздушных сил ВСУ не так давно совершили рабочую поездку во Францию с целью согласовать детали соглашения. Речь, в частности, идет о приобретении ВВС ВСУ пока еще не определенного количества подержанных истребителей в варианте Mirage 2000D, предназначенном для нанесения воздушных ударов по наземным объектам.

Как указал портал, эта работа ведется в соответствии с предварительными договоренностями, которых президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон достигли еще в 2022 году. По замечанию интернет-ресурса, несколько месяцев назад французская сторона неофициально уже приступила к подготовке украинских летчиков управлению самолетами Mirage 2000D и их вооружениями. Обучение ведется на четырех авиабазах: Нанси-Оше, Мон-де-Марсан, Велизи и Роморантен-Лантене.