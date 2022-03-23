Интервью # с директором Правозащитного центра Азербайджана Эльдаром Зейналовым:

— Итак, Россия вышла из Совета Европы (как считают в Москве), или ее исключили из членов СЕ (как считают в Страсбурге), и вслед за этим автоматически потеряли смысл любые иски к ней через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Что означает для России уход из СЕ?

— Не важно, кто в данном случае был инициатором разрыва отношений России с Советом Европы. К этому давно шло, с обеих сторон крепло и высказывалось вслух недовольство этим мезальянсом. Европа, теряя свой авторитет, тянула с этой мерой. Ее не могли убедить ни бойня в Чечне, ни война с Грузией и с признанием «независимости» Абхазии и Южной Осетии, ни прямая аннексия Крыма. Даже после признания «ЛНР» и «ДНР» и масштабного вторжения российских войск в Украину потребовалась пара недель, чтобы принять решение об исключении РФ из СЕ, причем ряд членов Совета и сейчас против санкций. То же видим и в ООН, где Россию поддержали некоторые страны третьего мира.

Все это говорит о том, что идет подковерная борьба между сторонниками западной и восточной ориентации, образно говоря, между Евразией и Азиопой. Не случайно в Кремле изобрели список «недружественных стран», где за вычетом Австралии, Микронезии, Новой Зеландии, США и Канады, все остальные 40 с лишним официальных недругов России расположены на нашем материке — в основном, в Европе.

Видимо, в ближайшее время Азиопа примет еще более четкие очертания, когда в вопросе дружбы с Россией определятся азиатские страны, которые пока оглядываются на Китай. Тот, хотя и поддержал Россию в ООН, явно не настроен идти в фарватере кремлевской политики. Если учесть, что у Пекина такие козыри, как динамично развивающаяся экономика, 1,5 млрд населения и атомная бомба в арсенале, то в создаваемой Азиопе явно намечаются «две головы в котле». В то время, как «коллективный Запад» и РФ сцепились в серьезном конфликте, знаменитая китайская притча о «третьем радующемся» вполне может обернуться для них неприятной реальностью.

— Какие потери несет уход из ЕС самому народу России?

— Прежде всего, россиян лишают европейского выбора, девальвируют европейские ценности. И выход из СЕ — это лишь закономерный результат процесса, имеющего исторические корни. Еще Достоевский писал: «Россия не в одной только Европе, но и в Азии; …русский не только европеец, но и азиат. Мало того: в Азии, может быть, еще больше наших надежд, чем в Европе. Мало того: в грядущих судьбах наших, может быть, Азия-то и есть наш главный исход! Да, если есть один из важнейших корней, который надо бы у нас оздоровить, так это именно взгляд наш на Азию. Надо прогнать лакейскую боязнь, что нас назовут в Европе азиатскими варварами и скажут про нас, что мы азиаты еще более чем европейцы. Этот стыд, что нас Европа сочтет азиатами, преследует нас уж чуть не два века…

Этот ошибочный стыд наш, этот ошибочный наш взгляд на себя единственно как только на европейцев, а не азиатов (каковыми мы никогда не переставали пребывать), — этот стыд и этот ошибочный взгляд дорого, очень дорого стоили нам в эти два века, и мы поплатились за него и утратою духовной самостоятельности нашей, и неудачной европейской политикой нашей, и, наконец, деньгами, деньгами, которых бог знает сколько ушло у нас на то, чтобы доказать Европе, что мы только европейцы, а не азиаты…»

Это почти дословно то, что мы слышим с высоких российских трибун. Видимо, отрывая от себя Европу, Россия расплачивается большими экономическими потерями, и трудно представить, как это будет скомпенсировано после того, как российско-европейский конфликт будет каким-то образом остановлен. После 1945 года восстановление экономики СССР осуществилось за счет ограбления Германии, откуда тащили все — от высоких технологий до иголок для патефона. Но вряд ли это пройдет сейчас с Украиной, поэтому для России неминуемо наступит время лишений.

Ситуация выглядит настолько абсурдной, что многим трудно удержаться от желания вызвать в Кремль психиатра. Но это не поможет, так как «достоевщиной» заражено большинство населения России. Не случайно уже начались репрессии против несогласного меньшинства. Хотя они пока носят «вегетарианский» характер, но, судя по прогрессирующей реабилитации сталинизма и призывам восстановить в России смертную казнь, это затыкание ртов может закончиться гораздо худшим. Тем более, что с уходом страны из Совета Европы, исчез и тормоз в виде Евросуда…

— Ранее вы говорили, что у России в законсервированном виде есть своя система защиты прав человека, вплоть до аналога Евросуда. И они могут ее запустить. И тогда будет какое-то странное сочетание европейских и азиатских ценностей. Как это может выглядеть и работать?

— Естественно, что Зазеркалье возводимой Азиопы не сможет обойтись без собственной системы защиты прав человека, разумеется, «более прогрессивной», чем у соперников. Даже при Сталине были декларированы и гарантированы «Сталинской Конституцией» права трудящихся и «социалистическая законность». Но тогда не додумались до международной системы прав человека для единоверцев. А у Путина она есть, хотя пока не применяется. Это Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека, принятая 26 мая 1995 года в Минске.

В преамбуле этого договора упоминаются лишь документы ООН и ОБСЕ, она не содержит никаких географических ограничений и может быть принята и «другими государствами, разделяющими ее цели и принципы, путем сдачи депозитарию уведомления, подтверждающего выполнение ими внутригосударственных процедур». То есть, гипотетически, это может быть и Сирия, и Вьетнам, и Северная Корея, и даже государства за географическими границами Евразии.

Сама Конвенция включает 39 статей, во многом повторяющих как Европейскую Конвенцию по правам человека, так и Европейскую Социальную Хартию. При этом наблюдение за ее выполнением осуществляется Комиссией по правам человека СНГ, которая рассматривает заявления о нарушениях прав от стран, граждан и неправительственных организаций. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и публикуются в виде договоренностей, заключений и рекомендаций. То есть, «европейские» права сочетаются с «азиатским» отношением к их выполнению.

Это, конечно, не Евросуд, но некое его подобие. Мир уже знает похожие региональные структуры: Межамериканская комиссия по правам человека (34 страны), Африканская комиссия по правам человека и народов (11 стран), Межправительственная комиссия по правам человека АСЕАН (10 стран Азии). Но изобретенная в СНГ система внутренне противоречива, поэтому вряд ли эту комиссию ждет успех. Раз страна сама решает, что демократично, а что нет, и на нее нельзя оказывать давление для исправления нарушений, то тут уж никакие международные суды и комиссии не помогут…