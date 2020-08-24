Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2019/20, сообщает Twitter организации.
Напомним, победителем турнира стала мюнхенская «Бавария», обыграв в финале французский «ПСЖ».
Вратарь: Мануэль Нойер («Бавария»).
«Защитники»: Хуан Бернат («ПСЖ»), Йозуа Киммих («Бавария»), Преснел Кимпембе («ПСЖ»), Маркиньос («ПСЖ»).
«Полузащитники»: Марсель Забитцер («РБ Лейпциг»), Анхель Ди Мария («ПСЖ»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Серж Гнабри («Бавария»).
«Нападающие»: Роберт Левандовски («Бавария»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд/«Зальцбург»).