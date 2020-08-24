УЕФА представил символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2019/20

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2019/20, сообщает Twitter организации.

Напомним, победителем турнира стала мюнхенская «Бавария», обыграв в финале французский «ПСЖ».

Вратарь: Мануэль Нойер («Бавария»).

«Защитники»: Хуан Бернат («ПСЖ»), Йозуа Киммих («Бавария»), Преснел Кимпембе («ПСЖ»), Маркиньос («ПСЖ»).

«Полузащитники»: Марсель Забитцер («РБ Лейпциг»), Анхель Ди Мария («ПСЖ»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Серж Гнабри («Бавария»).

«Нападающие»: Роберт Левандовски («Бавария»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд/«Зальцбург»).

| 2020-08-24T18:55:03+04:00 24 августа 2020, 20:27|12345 (Пока оценок нет)
|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss