УЕФА планирует завершить Лигу чемпионов в формате мини-турнира

Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант возобновления Лиги чемпионов и Лиги Европы в формате «Финала четырех» в августе, сообщает Mirror.

По информации издания, матчи пройдут в одном месте. Предположительно, игры Лиги чемпионов примет Стамбул, где был запланирован финал турнира, а решающие матчи Лиги Европы состоятся в Гданьске. Отмечается, что оставшиеся раунды плей-офф будут состоять из одной встречи.

Большинство футбольных чемпионатов приостановлены из-за угрозы распространения инфекции. По последним данным, от COVID-19 скончались более 136 тыс. человек, 525 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 2,1 млн. Эпицентром пандемии в Европе стала Италия, где умерли более 21 тысяч человек. (gazeta.ru)

| 2020-04-16T18:46:57+00:00 16 апреля 2020, 20:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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