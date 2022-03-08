УЕФА оштрафовал французский футбольный клуб «Марсель» на 44 250 долларов.

Как сообщает АПА, причиной наказания стал инцидент в матче с «Карабахом».

В решении УЕФА указано, что за провокационные и политические лозунги команде грозит штраф в размере 20 000 долларов. В решении указывается, что болельщики пронесли на стадион плакат с надписью «Карабах-это Армения».

Кроме того, команде придется дополнительно заплатить штраф в размере 24 250 долларов за неправильную организацию движения зрителей и использование болельщиками петард.