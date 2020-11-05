Ударный БПЛА AKINCI прошел успешный тест на автономный взлет и посадку

В Турции проведены испытания автономного взлета и посадки ударного БПЛА AKINCI, сообщает Агентство Анадолу.

Беспилотник совершил посадку и взлет на отдаленном аэродроме.

Глава технического департамента компании Baykar Сельджук Байрактар сообщил в данной связи, что прототип БПЛА AKINCI 1 был поднят в воздух из провинции Чорлу.

«На средней высоте в 20 тыс. футов были проведены тесты по идентификации систем. Затем мы провели испытание посадки на отдаленном аэродроме. Беспилотник вначале приблизился к району посадки, пролетел на низкой высоте, затем пошел на второй круг, прикоснулся к взлетно-посадочной полосе и вновь взлетел. БПЛА теперь вернется в Чорлу. Надеюсь, что новый БПЛА внесет вклад в обороноспособность Турции», — сказал Байрактар.

Первый ударный БПЛА Bayraktar AKINCI планируется передать вооруженным силам уже к концу текущего года.

В целом уже создано три подобных беспилотных летательных аппарата, первые из которых был протестирован 6 декабря 2019 года.