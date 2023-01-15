Число пострадавших в результате российского удара по многоэтажке в Днепре возросло до 73. С 15 января в городе объявлен трехдневный траур.

Как сообщает Днепровский городской совет, в результате удара РФ по дому на жилмассиве Победа в субботу, 14 января 2023 года, взрывом была полностью уничтожена одна секция здания.

«Как известно, днем 14 января российские террористы попали ракетой в многоэтажку, где живет более 1,1 тыс. людей. Взрывом полностью уничтожило одну из секций дома. В настоящее время известно о 12 погибших. Также ранения получили 73 человека, почти все они сейчас находятся в больницах», – говорится в сообщении.

Отмечается, что среди пострадавших 14 детей. Завалы разбирают до сих пор.

«На месте трагедии до сих пор остаются работать спасатели, военные, городские службы, полиция и много техники. Продолжается разбор завалов. Для тех, чье жилье пострадало, организованы автобусы до пунктов временного приюта. Город оказывает помощь всем людям, которые в этом нуждаются», – добавили в горсовете. (УНИАН)