В Чернигове увеличилось количество пострадавших граждан в результате вчерашнего российского ракетного удара до 148 человек. В больнице остается 41 пациент.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Черниговской областной военной администрации (ОВА) Вячеслава Чауса в эфире телемарафона.

«Враг вчера забрал жизни семи человек. И еще 148 человек обратились за медицинской помощью, или были доставлены с ранениями в больницы», — сообщил чиновник.

Также глава ОВА отметил, что по состоянию на это утро 41 человек остается в больнице. В медучреждениях города были прооперированы 15 граждан.

В настоящее время активно ведутся работы по расчистке в центре города после ракетной атаки, работает коммунальная техника.

Кроме того, идет обследование домов и учреждений, документируются последствия российского террористического удара по мирному городу.

Чаус также сообщил, что повреждения получили более 500 жилищ — это более 60 домов, которые находились рядом с местом, куда попала вражеская ракета.

В Чернигове в субботу 19 августа примерно в 11:30 во время воздушной тревоги раздались мощные взрывы в центре города. Как заявили местные власти, оккупанты, скорее всего, применили баллистическое вооружение для удара.

В результате атаки поврежден драматический театр, площадь, здания суда, Черниговской ОВА, магазины и другие общественные заведения.