Издание «Важные истории» сообщило, что ему удалось установить личность одного из россиян из сюжета CNN об убийствах мирных жителей в Киевской области.

На кадрах CNN видно, как российские военные стреляют в спину мирным жителям. В кадре несколько солдат, они досматривают двоих гражданских людей – владельца автосалона и охранника, потом отпускают их и стреляют уходящим в спину.

«Важные истории» выяснили, что один из этих пятерых российских военнослужащих – 29-летний Дмитрий Лапшаков из Забайкальская края. Его лицо попало в объектив видеокамеры автосалона, после чего он разбил одну из камер. На видеозаписи видно, что он рылся в найденных на месте вещах и пил похищенный там же алкоголь.

По кадрам CNN невозможно установить, был ли Лапшаков одним из тех, кто стрелял или же стоял рядом, отмечает издание.

На странице Лапшакова в «Одноклассниках» указано, что он родился Забайкальском крае и проживает в Чите.