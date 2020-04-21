Ученый совет Института истории провел онлайн-заседание

Состоялось онлайн-заседание Ученого совета Института истории Национальной Академии наук Азербайджана.

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу института, на заседании обсуждалась деятельность научного учреждения. Директор института, академик Ягуб Махмудов заявил, что сотрудники учреждения в настоящее время продолжают свои научные исследования на дому, ученые-историки исследуют различные темы.

На онлайн-заседании также отмечено 80-летие руководителя отдела источниковедения и историографии института, профессора Шахина Фазиля, являющегося автором 37 книг и более 300 научных статей. Выдающийся ученый за время своей научной деятельности выявил новые рукописи, первоисточники по истории Азербайджана и передал их исследователям.

Профессор Шахин Фазиль перевел на азербайджанский язык произведения средневековых авторов Хасан бека Румлу, Искандер бека Мунши, Жозефа Тифлиси и Яна Тадеуша Крушинского.

Одним из вкладов ученого в развитие азербайджанской исторической науки является перевод с персидского на азербайджанский язык книги «История украшателя мира Аббаса» («Тарихе-алемарайе-Аббаси») Искандера бека Мунши. Готовится книга, посвященная 80-летию Шахина Фазиля.

Ученый совет института, учитывая вклад Шахина Фазиля в развитие исторической науки Азербайджана, поднял вопрос о награждении ученого.