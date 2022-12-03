Ученые из Политехнического института Брагансы выяснили, что несъедобные части тыквы содержат вещества, имеющие антиоксидантную и противомикробную активность. Исследование опубликовано в журнале Molecules.

Хотя мякоть тыквы имеет широкое применение, ее побочные продукты, которые могут содержать полифенолы, полиненасыщенные жирные кислоты, минералы и каротиноиды, используются недостаточно или выбрасываются. В новом исследовании химики оценили содержание и эффекты биологически активных веществ в волокнах, семенах и корке алжирской и португальской тыквы различных сортов

Авторы идентифицировали восемь флавоноидов из побочных продуктов тыквы. Особенно много их было в корке — до 9,4 мг/г. Семена также оказались богаты антиоксидантами.

Все образцы португальской тыквы показали антибактериальную активность в отношении вызывающей пищевое отравление Y. enterocolitica и грибка A. brasiliensis, а тыква из Алжира — в отношении золотистого стафилококка S. aureus и грибка A. fumigatus. Ни один образец не был токсичен по отношению к клеткам печени свиньи даже при максимальной протестированной концентрации 400 мкг/мл.

Результаты исследования подтверждают важность переработки побочных продуктов пищевой промышленности для использования в различных отраслях, включая косметику и фармацевтику.