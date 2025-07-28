Американские ученые обнаружили самца большой белой акулы, достигающего огромных для своего вида габаритов. Об этом сообщает агентство MassLive.

Данные, полученные со спутникового датчика 18 июля, свидетельствуют о том, что хищник находился в акватории к востоку от штата Массачусетс, вблизи берегов города Нантакет. Длина тела акулы составляет 4,2 метра, а приблизительная масса – 750 килограммов.

В статье подчеркивается, что это самая крупная особь, когда-либо зарегистрированная за время исследований организации OCEARCH. Ученые уважительно прозвали её «величайшим воином океана». Акула получила официальное имя Contender («претендент») в честь компании Contender Boats (партнера OCEARCH), предоставляющей исследовательские суда для морских экспедиций.

Впервые хищника заметили еще в январе возле побережья Флориды и Джорджии в 45 морских милях от берега. Тогда на самца установили специальный маячок, позволяющий отслеживать его перемещения с целью изучения миграционных путей этого вида.

С момента установки маячка акула преодолела значительное расстояние. Contender совершил путешествие на юг, к Флориде, а затем повернул на север, к Внешним отмелям Северной Каролины.