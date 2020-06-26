Ученые нашли способ уничтожения коронавируса за 25 секунд

Ученые из Национальной лабораторией инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета выяснили, что ультрафиолетовое излучение специальных ламп способно быстро уничтожить коронавирус SARS-CoV-2.

Как рассказал один из авторов исследования доктор Энтони Гриффитс, специалисты обрабатывали инокулированный (загрязненный вирусом) материал различными дозами ультрафиолета и могли высчитать, какое количество излучения необходимо для нейтрилазации вируса.

Оказалось, что при дозировке в 5 мДж/см2 распространение SARS-CoV-2 снижалось на 99% за шесть секунд. При повышении до 22 мегаджоулей на 2 см вирус исчезал полностью за 25 секунд, отмечает в пятницу, 26 июня, «Российская газета».