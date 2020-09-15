Ученые нашли нейтрализатор COVID-19

Ученые из Питтсбургского университета обнаружили белок, способный полностью нейтрализовать коронавирус. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell.

Речь идет о белковом соединении, в 10 раз меньшем, чем полноразмерное антитело, которое было использовано для создания препарата Ab8 против COVID-19. Небольшой белок обладает большей способностью к диффузии в тканях, что лучше сказывается на нейтрализации вируса, рассказали ученые.

Также сообщается, что его молекулы не связываются с клетками человека, что позволяет минимизировать негативные побочные эффекты.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 29 млн, умерли больше 900 тысяч человек.(Газета.Ru)