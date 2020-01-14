Ученые нашли частицы звездной пыли древнее Солнца

Ученые, изучая включения в метеориты, нашли частицы звездной пыли возрастом более 5 млрд лет, когда не существовало Солнечной системы, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что это самый древний твердый материал, когда-либо найденный на Земле.

Некоторые метеориты помимо протопланетной пыли включали крошечные твердые частицы звездной пыли, которая содержалась в межзвездном газе еще до образования Солнца.

Это вещество стало единственным материальным свидетельством предшествовавшего Солнечной системе периода.

Ученые выделили его из фрагментов Мурчисонского метеорита, упавшего в Австралии в 1969 году.