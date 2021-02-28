Ученые из США предупредили об опасности биткоина для климата Земли

Майнинг криптовалюты требует все большего количества электроэнергии, что представляет угрозу на пути человечества к «нулевому уровню выбросов», свидетельствуют результаты исследования американских ученых. Об этом сообщает Guardian.

Так, количество энергии, используемое для добычи биткоинов, превышает годовое энергопотребление целых стран, рассказал профессор экономики Университета Нью-Мексико Бенджамин Джонс.

«Мы говорим о нескольких тераваттах, десятках тераватт электроэнергии в год, которые используются только для биткоинов», – отметил эксперт.

Исследователи призывают государства ввести меры по регулированию майнинга криптовалюты, чтобы уменьшить «углеродный след», указано в сообщении.(Газета.Ru)

| 2021-02-28T17:46:49+04:00 28 февраля 2021, 19:30|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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