Участники ядерной сделки с Ираном высказались за возврат к ее полному выполнению

Участники заседания совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) в среду высказались за возвращение к его выполнению в изначально согласованных рамках.

Как передает ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«Представители стран — участниц подтвердили приверженность обязательствам по СВПД и резолюции СБ ООН 2231, высказались за продолжение интенсивного поиска эффективных решений, способствующих скорейшему возвращению осуществления всеобъемлющих договоренностей в изначально согласованные рамки», — отметили в дипведомстве.

В МИД также сообщили, что участники заседания провели обстоятельный анализ положения дел по всем направлениям реализации договоренностей 2015 года с учетом существующих вызовов. Главным из них остаются действия США, направленные на «создание препятствий полнокровному осуществлению ядерной сделки», подчеркнули на Смоленской площади.

Кроме того, в центре внимания были вопросы подготовки к министерской встрече по СВПД, запланированной на 21 декабря.

Будущее СВПД оказалось под вопросом после одностороннего выхода США из соглашения 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций против Ирана в сфере нефтяного экспорта. Ровно через год президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке. 5 января 2020 года Иран объявил о финальном этапе сокращения таких обязательств.