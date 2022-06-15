14 июня участники международной конференции «Азербайджано-турецкие стратегические союзнические отношения — источник мира и стабильности для Кавказа и региона», посвященной первой годовщине Шушинской декларации, посетили культурную столицу Азербайджана Шушу.

Как сообщили АПА в ПЕА, в рамках визита гости посетили центральную площадь города Шуша, где установлены памятники азербайджанским деятелям — Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли. Было сообщено, что во время оккупации армяне хотели переплавить статуи, вывезя их в Армению. По инициативе великого лидера Гейдара Алиева эти пкамятники были вывезены из Армении в Азербайджан и хранились во дворе Музея Искусств в Баку. После освобождения Шуши они были возвращены на прежние места.

Затем гости побывали в доме Натаван, осмотрели Шушинскую крепость, побывали в Джыдыр Дюзю.