Участники конференции по Ливану пообещали более €200 млн срочной помощи стране

Участники состоявшейся в воскресенье донорской видеоконференции по Ливану договорились выделить стране в общей сложности более €200 млн в качестве срочной помощи для преодоления последствий взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас телеканалу ZDF.
«Только одна Германия дополнительно выделит €20 млн, чтобы облегчить огромные страдания, которые сейчас испытывают в Бейруте», — сказал он.
Французская сторона, которая является инициатором проведения видеоконференции, пока не называла общую сумму обещанных ее участниками средств.(ТАСС)