Убийство Сулеймани позволило цене на нефть пробить полугодовой максимум

Стоимость нефти Brent впервые с мая превысила отметку в 70 долларов за баррель на фоне ситуации с убийством иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде. Об этом следует из данных финансовой платформы İnvesting.com.

В ходе торгов в Лондоне стоимость барреля на 4:15 (мск) достигла отметки в 70,16 долларов, что на 2,08 процента выше показателя предыдущего дня.

В пятницу, 3 января, после убийства Сулеймани аналитик Energy Aspects Амрита Сен в интервью CNBC заявила, что нестабильность на рынке нефти связана отсутствием понимания, как Иран ответит на гибель генерала. Она отметила, что если ожидания ответа Тегерана затянутся, то нефтяные котировки могут вернуться к прежним величинам.

Последний раз цена за баррель нефти Brent выше 70 долларов была в мае 2019 года. Тогда колебание стоимости было обусловлено событиями в районе Персидского залива. На два танкера в ОАЭ было совершено нападение, ответственность за которое США возложили на Иран (lenta.ru)