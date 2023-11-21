Вооруженные силы Украины ждет «тяжелая, изматывающая борьба» в войне с Россией, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«В таких конфликтах нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой (в оригинале — silver bullet, средство, позволяющее быстро решить проблему)», — сказал Остин на пресс-конференции в Киеве. По его словам, все зависит от предоставленных военных возможностей и их интеграции, «идет ли речь об F-16, HIMARS или чем-то еще».

«Все зависит от того, как вы используете эти возможности и синхронизируете их для достижения нужного эффекта на поле боя», — подчеркнул Остин.

При этом министр обороны США выразил уверенность, что предстоящей зимой ВСУ продолжат вытеснять российские войска с оккупированных территорий Украины. Он также отметил, что в последнем анонсированном пакете помощи Вашингтона есть зимнее снаряжение для украинских солдат. ()