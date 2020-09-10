У семерых азербайджанских спортсменов отобрали медали

Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) обнародовало имена спортсменов, попавшихся на допинге, чьи результаты должны быть аннулированы и медали возвращены, которые были добыты в период прохождения допинг-тестов.

Как передает azerisport.com, соответствующие национальные федерации страны сообщили AMADA, что были приняты меры по поднятым вопросам.

Таким образом, у следующих спортсменов были отобраны медали и аннулированы результаты: Гасанбек Гасанзаде (+109 кг; 1-е место в чемпионате Азербайджана-2019 по тяжелой атлетике); Васиф Сафаров (+109 кг; 2-е место, тяжелая атлетика), Орхан Зейналов (81 кг; 3-е место, тяжелая атлетика), Вугар Ширинов (52 кг; 1-е место на чемпионате страны-2019 по самбо), Алия Муслимова (78 кг; 2-е место на молодежном (U-21) чемпионате страны-2019, дзюдо), Жаля Байрамова (1-е место в чемпионате страны-2019 по пулевой стрельбе) и Камран Оруджев (63 кг; 3-е место на чемпионате страны-2019 по боксу).