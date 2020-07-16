У обновления Windows 10 обнаружили неожиданную функцию

В рамках системы ежемесячного накопительного обновления Windows 10 появился апдейт под номером KB4565503. После его установки пользователи обнаружили неожиданное новшество. Об этом сообщает издание Geeker Mag.

Обновление удалило некоторые приложения, которые обычно установлены на Windows 10 заранее. В частности, пропали текстовые редакторы WordPad и Notepad (Блокнот), а также графический редактор Paint.

Авторы текста сообщают о том, что исчезнувшие программы можно вернуть. Они советуют зайти в меню отключаемых функций и вручную запустить нужные приложения.

Ранее «Профиль» писал о том, что на Windows 10 вышло обновление, которое устранило 129 ошибок системы. Пользователи регулярно жаловались на «странности» системы, например, компьютер мог неожиданно запустить какую-либо программу или открыть файл. В связи с этим, разработчики создали большой апдейт: после любой обнаруженной ошибки ПК включает принудительную перезагрузку. («Профиль»)