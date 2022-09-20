Загранпаспортов нет у 71%, а шенгенских виз – у 98% жителей России, пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса Всероссийского цента изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Загранпаспортами обладает чуть меньше трети россиян (29%). Причем чаще всего они встречаются у граждан 35-44 лет (39%), с высшим или неоконченным высшим образованием (45%), у финансового обеспеченных (37%) и у жителей Москвы и Санкт-Петербурга (52%).

Получить загранпаспорт хотят 12% россиян, а обновить – каждый пятый. При этом шенгенские визы есть у 2% россиян, а получать ее в ближайшее время намерен 1% жителей страны.

За последние 5 лет заграничные поездки совершали только 23% россиян, из них 9% посещали страны Шенгенской зоны (больше всего Германию, Италию, Испанию и Францию). Еще 17% были в странах, где виза не требуется. Самым популярным направлением оказалась Турция, которую посетили 9% россиян.

Согласно опросу, типичным туристом из РФ является женщина 34-44 лет, с высшим образованием, из Москвы или Петербурга. Опрос ВЦИОМа проводился 11 сентября 2022 года по телефону. Социологи опросили 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. (moscowtimes.ru)