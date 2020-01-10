У берегов Стамбула рыболовное судно столкнулось с российским танкером

У берегов Стамбула турецкое рыболовное судно столкнулось с российским танкером «Глард-2». Спасены три человека. Поиски еще трех человек, пропавших без вести, продолжаются, сообщает Агентство Анадолу.

Как сообщили в администрации губернатора Стамбула, столкновение произошло в 06:35 по местному времени в акватории поселка Кильёс.

Российский танкер GLARD-2 столкнулся с турецким рыболовецким судном Dursun Ali Coşkun.

Турецкое судно в результате столкновения затонуло, на его борту находилось шесть человек.

Береговая охрана Турции ведет поиски пропавших без вести моряков.

 

| 2020-01-10T12:45:55+00:00 10 января 2020, 13:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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