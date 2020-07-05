У Белого Дома после речи Трампа сожгли флаг США

Участники протестов у Белого Дома в Вашингтоне сожгли американский флаг после выступления президента страны Дональда Трампа с речью по случаю Дня независимости США, сообщает РИА Новости.

Участники протестов во время инцидента выкрикивали лозунги против «рабства, геноцида и войны» и «Америка никогда не была великой».

Во время своего выступления в субботу Трамп заявил, что США победили фашистов и коммунистов, а скоро победят и левых. Он отметил, что не позволит «разъяренной толпе свергать наши статуи, стирать нашу историю, вести идеологическую обработку наших детей и попирать наши принципы».