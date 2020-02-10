У Белого дома мужчина угрожал убить Трампа

Правоохранители задержали недалеко от Белого Дома жителя американского штата Флорида, который угрожал убить президента США Дональда Трампа, сообщает газета Washington Post со ссылкой на отчет полиции округа Колумбия.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу днем, но власти сообщили об этом лишь в воскресенье. Двадцатипятилетний житель Флориды заявил правоохранителям, что у него при себе есть нож, который он хотел использовать для «убийства президента Дональда Трампа».

Агенты Секретной службы США описали задержанного Роджера Хэджпета как «человека чрезвычайно потерянного/подвергающегося опасности», также они сообщили, что он является лицом, «получающим медицинскую психиатрическую помощь».