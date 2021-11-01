В 2022 году у техногиганта Apple появится гарнитура смешанной реальности. Об этом сообщил инсайдер и журналист агентства Bloomberg Марк Гурман в своей рассылке Power On.

По его словам, новый гаджет будет обладать «усовершенствованными чипами, дисплеями, сенсорами и функциями на основе аватаров». По описанию устройство частично напоминает те, о которых говорил глава Meta и создатель соцсети Facebook Марк Цукерберг во время недавней презентации метавселенной от компании.

По слухам, гарнитура смешанной реальности будет стоить не менее $3 тыс.. Сам Гурман точную цену гаджета пока не называл.

Инсайдер пояснил, что у новинки вероятно появление возможности играть в игры. Тем не менее Гурман считает, что несмотря на появление все более серьезных проектов в Apple Arcade, сама Apple по-прежнему не может конкурировать с Sony, Microsoft или Nintendo — тремя главными компаниями игровой индустрии.