Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) осудил атаки ВС Армении на населенные пункты Азербайджана.
Тюркский совет решительно осуждает неизбирательные бомбардировки Арменией городов и мирных жителей Азербайджана, являющиеся явным нарушением международного права, говорится в публикации на странице Тюркского совета в Twitter.
Эти нападения должны быть немедленно прекращены, а оккупационные силы должны покинуть азербайджанские земли, отметили в организации.
Тюркский совет еще раз подтвердил свою поддержку территориальной целостности Азербайджана. (haberler.com)