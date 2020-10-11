Тюркский совет осудил атаки ВС Армении на населенные пункты Азербайджана

Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) осудил атаки ВС Армении на населенные пункты Азербайджана.

Тюркский совет решительно осуждает неизбирательные бомбардировки Арменией городов и мирных жителей Азербайджана, являющиеся явным нарушением международного права, говорится в публикации на странице Тюркского совета в Twitter.

Эти нападения должны быть немедленно прекращены, а оккупационные силы должны покинуть азербайджанские земли, отметили в организации.

Тюркский совет еще раз подтвердил свою поддержку территориальной целостности Азербайджана. (haberler.com)