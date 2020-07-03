Twitter пообещал ввести редактор сообщений, когда все будут носить маски

Социальная сеть Twitter пообещала ввести функцию редактирования публикаций, когда все будут носить маски.
«Вы сможете получить кнопку редактирования, когда все будут носить маски», — говорится в сообщении компании, опубликованном в ее микроблоге.
Ранее глава компании Джек Дорси заявлял, что социальная сеть, вероятно, никогда не добавит кнопку редактирования твитов, о которой давно просят многие пользователи. По его словам, это связано с тем, что социальная сеть начинала свою деятельность как сервис обмена SMS сообщениями, а когда сообщение отправлено, его уже нельзя изменить. Таким образом, своей последней публикацией компания могла снова намекнуть, что функция редактирования так и не будет введена.
| 2020-07-03T09:30:41+04:00 3 июля 2020, 12:16|12345 (Пока оценок нет)
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