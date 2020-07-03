Twitter пообещал ввести редактор сообщений, когда все будут носить маски

Ранее глава компании Джек Дорси заявлял, что социальная сеть, вероятно, никогда не добавит кнопку редактирования твитов, о которой давно просят многие пользователи. По его словам, это связано с тем, что социальная сеть начинала свою деятельность как сервис обмена SMS сообщениями, а когда сообщение отправлено, его уже нельзя изменить. Таким образом, своей последней публикацией компания могла снова намекнуть, что функция редактирования так и не будет введена.