Twitter назвал указ Трампа о соцсетях реакционным и политизированным

Ранее Трамп подписал указ, который, по его словам, призван снять с соцсетей защиту от претензий по редактированию контента.

«Этот исполнительный указ является реакционным и политизированным подходом к основному закону (регулирующему отрасль). Секция 230 защищает американские инновации и свободу выражения, она опирается на фундамент демократических ценностей. Односторонние попытки ее подрыва угрожают будущему онлайновых высказываний и свободе интернета», — говорится в заявлении.

В своем заявлении Twitter ссылается на секцию 230 американского акта о благопристойности при телекоммуникациях 1996 года, которая гарантирует, что провайдер интерактивного компьютерного сервиса не может рассматриваться как издатель или самостоятельный источник информации, предоставленной третьим лицом.(РИА Новости)