Twitter начнет помечать записи с дезинформацией о вакцинах от COVID-19

Социальная сеть Twitter будет помечать публикации, которые содержат дезинформацию о вакцинах от коронавируса, говорится в заявлении компании.

«Начиная с сегодняшнего дня, мы начнем присваивать пометки твитам, которые могут содержать вводящую в заблуждение информацию о вакцинах против COVID-19», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что данная мера станет дополнением к «непрерывным усилиям» Twitter по удалению наиболее вредоносной ложной информации относительно коронавируса. Отмечается, что соцсеть удалила уже более 8,4 тысячи связанных с COVID-19 твитов и приняла меры против 11,5 миллионов аккаунтов по всему миру.