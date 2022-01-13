# представляет своим читателям интервью с азербайджанским фантастом Александром Хакимовым:

— Несмотря на пандемию, Ваша жизнь скучной не была: баны за смелую и объективную позицию в соцсетях, работа в жюри, записки ученого… А что в литературе? Написали за этот период что-нибудь новое?

— Спрашивать меня о том, пишу ли я что-нибудь новое — совершенно излишне, я пишу всегда! Тем более, что самоизоляция и карантин высвободили массу времени и дали массу новых впечатлений.

Последнее время меня что-то потянуло на некий синтетический жанр, своеобразный эклектизм: я пытаюсь сплавить в удобочитаемый текст прозу, поэзию, эссеистику, публицистику, популяризацию науки и так далее. Примеры тому — вышедшие недавно в Израиле, в Иерусалимском издательстве «Млечный Путь», мои работы «Человек на картинках» и «Путевой блокнот в переплете из человеческой кожи» и изданное в Германии, в издательстве «Другое решение», эссе «Титанец», заслужившее одобрение самого Чингиза Гусейнова.

Возможно, и дальше буду использовать подобный эклектизм. Это как исповедь, рассказ о себе и о мире мыслящего человека, художника и ученого. Кстати, в прошлом году я получил Национальную литературную премию «Золотое перо Руси» в номинации «Проза», с формулировкой «За гуманизм и духовность произведений». И еще: я — единственный из Азербайджана, кто прошел по конкурсу, приуроченному к 100-летию польского фантаста и философа Станислава Лема, и моя работа была опубликована в российском журнале «Новый мир». Так что, я не просто пишу, но и, несмотря на ковидные ограничения, умудряюсь «держать марку».

— А какие события последнего времени тронули больше всего остального?

— Из политических — безусловно, наша победа в 44-дневной войне. Из событий научных — успешная высадка на Марсе китайского и американского марсоходов, и даже первый полет небольшого вертолетика над поверхностью другой планеты! А из событий последних недель, привлекших мое внимание… Запущенный NASA космический телескоп «Джеймс Уэбб» успешно развернул в Космосе свое огромное главное зеркало и готовится к наблюдениям. Думаю, будет немало новых открытий, которые повлекут за собой пересмотр прежних взглядов об устройстве Вселенной… Второе событие — китайский термоядерный реактор на целых 17 минут зажег искусственное «солнце», то есть, в течение этого времени сумели удержать разогретую до температуры 70 млн °C плазму… И третье событие — В США сердце генетически модифицированной свиньи успешно пересадили человеку. Это, безусловно, знаковое событие, но я предвижу некоторые сложности религиозного характера, ведь большинство мусульман и иудеев могут воспротивиться подобной практике… Такое уж мы человечество — одновременно творим чудеса науки и техники, и в то же время остаемся в плену религиозных догм. И об этом я тоже пишу.

— До нового года Вы провели встречу с учащимися школы номер 145, которая получилась очень интересной и неожиданной: а что запомнилось вам?

— Встреча с учащимися бакинской школы номер 145 запомнилась мне не только повышенным интересом и необычайной активностью детей, но и разнообразием затронутых тем и неожиданными вопросами… А вишенкой на торте стало то, что десятки детей попросили у меня автограф, и у многих учащихся я расписывался прямо на руках.

— А еще Вы вернулись в кино, снявшись в мистическом триллере «По ту сторону». Когда зрители смогут увидеть картину?

— Я снялся не только в мистическом триллере «По ту сторону», но и в отечественном криминальном сериале «Сезон скорпиона». Где и когда можно посмотреть первый фильм — лучше всего знает его режиссер Мурад Шахбази. А по поводу сериала — он снимался по заказу нашего Общественного Телевидения, и, значит, надо следить за программой.

— Фантасты любят и могут шокировать прогнозами и анализом. Когда, по- Вашему, мир избавится от пандемии, границы откроют и мы сможем забыть о пережившем, как о дурном сне?

— Как фантаст, могу сказать, что пандемия вируса, напоминающего COVID-19, была предсказана в некоторых фантастических фильмах и романах — например, в повести Михаила Веллера «Эпидемия», а уж у Бернарда Вербера в «Третьем человечестве» — так вообще один к одному. Фантасты, как всегда, напророчили, а люди в массе своей, как всегда, не заметили… Когда закончится пандемия и откроются границы? Знаете, хочется пошутить. Когда в одном анекдоте известному эпидемиологу задали тот же самый вопрос, он ответил? «Откуда ж мне знать, я ведь врач, а не политик».

Шутки шутками, но COVID-19 и его производные давно уже перестали быть только медицинской проблемой. Прогнозов строить не буду, когда-нибудь все это… ну если и не закончится, то ослабнет… Одно лишь могу сказать определенно: вот в данной ситуации мы точно имеем разделение человеческой истории на «до» ковида и «после»… И мир уже не будет точно таким же, каким был «до». Вам же всем я желаю в первую очередь выжить, во вторую — остаться людьми…