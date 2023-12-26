26 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Санкт-Петербурге с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на встрече было вновь с удовлетворением отмечено успешное развитие двусторонних дружественных отношений между Азербайджаном и Беларусью в различных сферах, подчеркнуто, что существует хороший потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества. Было указано, что встречи и контакты на высоком уровне способствуют укреплению двусторонних отношений.

Главы государств выразили уверенность, что наши связи и впредь будут укрепляться, состоялся обмен мнениями о дальнейших контактах и перспективах сотрудничества.

Подробности встречи президентов Беларуси и Азербайджана рассказали в пресс-службе белорусского лидера, сообщает БЕЛТА.

Главы государств обсудили предстоящий визит Президента Беларуси в Азербайджан.

Что касается экономики, договорились, что ответственные лица из межправительственной комиссии и правительств двух стран выработают план мероприятий совместной работы на предстоящие годы. В том числе совместные кооперационные проекты в области промышленности, сельского хозяйства, строительства и ВПК.

Президент Азербайджана подтвердил предложение Беларуси принять участие в модернизации и строительстве инфраструктурных объектов в Карабахе.

Естественно, обсудили и международную повестку — азербайджанский лидер подробным образом проинформировал белорусского коллегу о ситуации на Кавказе.

«Ждем в Азербайджане!» — пригласил Ильхам Алиев белорусского лидера.