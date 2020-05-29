Твиттер добавил предупреждение в твит Трампа

Твиттер добавил пометку к одному из твитов президента Дональда Трампа в Миннеаполисе, посчитав, что высказывание главы государства нарушает правило платформы, связанное с проблемой «прославления насилия», сообщает Голос Америки.

Трамп, активный пользователь Твиттера, воюет с компанией с начала этой недели, после того, как модераторы соцсети добавили кнопки с проверкой фактов к двум твитам президента, посвященным голосованию по почте.

Третий твит, оказавшийся в поле зрения модераторов, являлся выражением поддержки губернатору Миннесоты, где уже в течение трех дней идут протесты с применением насилия, поводом для которых послужила смерть афроамериканца Джорджа Флойда, умершего при задержании полицейскими.

В конце твита Трамп добавил: «В случае, если возникнут трудности, мы возьмем управление на себя, но если начнутся грабежи, начнется и стрельба».

Твиттер не стал удалять сообщение, заявив, что его наличие может отвечать общественным интересам. Подобные исключения делаются только некоторым выборным и другим представителям власти. Однако пользователь, просматривающий ленту новостей в блоге Трампа, должен будет нажать на надпись, сделанную модераторами, чтобы увидеть оригинальный твит.

В четверг Трамп атаковал Твиттер и другие компании, работающие в социальных сетях, подписав распоряжение, которое лишает социальные сети правовой защиты, служившей основой для свободы высказываний в сети.