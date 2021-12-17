Украинская сторона рассчитывает подписать с Турцией соглашение о свободной торговле, которое принесет максимальную пользу всем секторам страны. Об этом агентству «Анадолу» заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, с целью достижения соглашения с 2011 года проведено уже 11 официальных встреч и данный процесс продолжается.

Глава ведомства акцентировала внимание на том, что большая часть украинских предпринимателей выступает за выход на турецкий рынок.

«Основными направлениями сотрудничества между Украиной и Турцией являются такие области, как: технологии, инновации, промышленность, энергетика и энергоэффективность, логистика, транспортная инфраструктура и туризм. По итогам 9 месяцев 2021 года Турция занимает пятое место по объему торговли с Украиной после Китая, Польши, Германии и России», — отметила Свириденко.