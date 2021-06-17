Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Турция планирует обеспечивать безопасность аэропорта Кабула после ухода Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, об этом говорили лидеры двух государств Джо Байден и Тайип Эрдоган на встрече на этой неделе.

«Они детально обсудили потенциальную миссию по защите аэропорта по мере завершения операции… Президент Эрдоган дал понять, что нужна поддержка, и президент Байден заявил, что эта поддержка будет оказана… Есть приверженность тому, что Турция будет играть ключевую роль в безопасности (кабульского) аэропорта имени Хамида Карзая», — отметил он.

Кроме того, советник президента США подчеркнул, что американская сторона также ведет планирование на тот случай, если Турции не удастся выполнить свои планы в этом отношении.