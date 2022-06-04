Турция вызвала посла Греции в министерство иностранных дел, чтобы выразить протест против того, что, по ее словам, Греция предоставляет возможности для террористических групп.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает Ekathimerini.

Посол Христодулос Лазарис был вызван из-за того, что Греция разрешила Рабочей партии Курдистана «демонстрации террористических групп у посольства Турции в Афинах».

На этой неделе турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция прекращает переговоры с Грецией, отчасти из-за ссоры с ее премьер-министром и того, что Анкара называет нарушением воздушного пространства.

В прошлом году, после пятилетнего перерыва, две страны-члены НАТО возобновили переговоры по решению своих разногласий в Средиземном море и других двусторонних вопросах.

Переговоры мало двигались вперед, но они стали для двух стран средством высказать свои претензии, не прибегая к потенциальному вооруженному противостоянию, как это происходило еще два года назад.

На прошлой неделе Эрдоган выразил недовольство комментариями, сделанными премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом во время его поездки в США.

Эрдоган заявил, что Мицотакис «больше не существует» для него, обвинив греческого лидера в попытке заблокировать продажу истребителей F-16 в Турцию во время визита в СШA (eurointegration.com.ua).