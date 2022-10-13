Турция выступает за справедливое завершение российской-украинской войны и верит в наличие дипломатических рычагов урегулирования вопреки всем сложностям на местах. Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на VI Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в четверг в Астане.

Турецкий лидер призвал продолжить диалог с тем, чтобы «достичь незамедлительного прекращения кровопролития» в Украине.

По его словам, человечество переживает сложный период изменений баланса сил на мировой арене, что требует реформирования ООН.

«Турция уже долгое время заявляет, что «мир больше пяти [постоянных членов СБ ООН]», привлекая внимание к значимости реформ Всемирной организации. Жители всех стран мира разделяют общую судьбу. Пандемия вновь подтвердила этот факт», — сказал турецкий лидер.