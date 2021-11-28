Турция выступает за активное сотрудничество с дружественным Туркменистаном. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым в Ашхабаде, передает Анадолу.

Президент Турции поздравил туркменский народ с 30-летием обретения независимости.

Эрдоган напомнил, что Турция была первой страной, признавшей независимость Туркменистана и открывшей посольство в Ашхабаде.

По словам Эрдогана, Анкара продолжит активную поддержку статусу нейтралитета Туркменистана. «Мы также приветствуем признание за братским Туркменистаном статуса наблюдателя в Организации тюркских государств», — сказал президент.

Турецкий лидер сообщил, что в ходе переговоров на высшем уровне в Ашхабаде достигнута договоренность о доведении объема товарооборота двух стран до уровня 5 млрд долларов в год.

Эрдоган также констатировал заинтересованность Анкары и Ашхабада в развитии сотрудничества в сфере перевозок автомобильным и воздушным транспортом, а также в энергетической области.

Глава турецкого государства выразил надежду на то, что итоги нынешнего визита будут служить во благо интересов двух стран.