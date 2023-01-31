Турция в сложившихся условиях не может поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО. Если Стокгольм выполнит взятые на себя обязательства, то Анкара будет готова вновь обсудить этот вопрос. Об этом, по сообщению Агентства Анадолу, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто во вторник в Будапеште.

Турецкий министр напомнил, что в основе идеи создания НАТО изначально лежит вопрос обеспечения безопасности всех стран-членов военно-политического блока. «Поэтому все государства-кандидаты, в том числе, Швеция и Финляндия, должны учитывать позицию Анкары в сфере безопасности», — подчеркнул Чавушоглу.

Он напомнил, что Турция сегодня входит в пятерку стран, вносящих наибольший вклад в миссии НАТО, а также в число восьми государств по объемам перечислений в бюджет Альянса.

«В Швеции активно орудуют члены таких террористических структур, как РКК и кровавой организации Фетуллаха Гюлена. Пособники террористов занимаются пропагандой и сбором средств, то есть фактически финансированием терроризма. Мы осознаем приоритеты безопасности Швеции и Финляндии, и ожидаем такого же подхода от двух скандинавских стран», — сказал турецкий министр.

Глава турецкой дипломатии привлек внимание к антитурецким акциям сторонников террористической организации YPG/PKK, а также антиисламским провокациям в Стокгольме.

Чавушоглу отметил, что в НАТО выступают за одновременное обсуждение заявок двух скандинавских стран. «Если же позицию пересмотрят, и выступят за рассмотрение вопросов по-отдельности, то могу сказать, что Анкара относится более позитивно к вступлению Хельсинки в блок НАТО. В Финляндии действуют схожие со Швецией законы, однако в отличие от Стокгольма, в Хельсинки не санкционируют акции с сожжением Корана. Неприязнь к христианству и исламу одинаково преступна. Это – преступление против человечности!», — сказал министр.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, заявил о неприемлемости оскорбления религиозных чувств людей, в том числе, путем сожжения священных книг.