Турция утвердила меморандум с ПНС Ливии по военному сотрудничеству

 Анкара утвердила подписанный с Правительством национального согласия Ливии меморандум о военном сотрудничестве, он подписан президентом Турции Тайипом Эрдогам, соответствующий указ опубликован в официальном издании Resmi Gazete в четверг.
«Принято решение одобрить подписанный 27 ноября в Стамбуле меморандум о безопасности и военном сотрудничестве между правительством Турецкой Республики и Правительством национального согласия Ливии», — говорится в документе.
Парламент Турции в минувшую субботу ратифицировал заключенный с правительством в Триполи меморандум о военном сотрудничестве. Ранее Эрдоган заявлял о возможности отправки турецких военных в Ливию, если Правительство нацсогласия обратится к Турции с такой просьбой.(РИА Новости)
| 2019-12-26T10:08:56+00:00 26 декабря 2019, 11:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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