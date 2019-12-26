Турция утвердила меморандум с ПНС Ливии по военному сотрудничеству

Анкара утвердила подписанный с Правительством национального согласия Ливии меморандум о военном сотрудничестве, он подписан президентом Турции Тайипом Эрдогам, соответствующий указ опубликован в официальном издании Resmi Gazete в четверг.
«Принято решение одобрить подписанный 27 ноября в Стамбуле меморандум о безопасности и военном сотрудничестве между правительством Турецкой Республики и Правительством национального согласия Ливии», — говорится в документе.
Парламент Турции в минувшую субботу ратифицировал заключенный с правительством в Триполи меморандум о военном сотрудничестве. Ранее Эрдоган заявлял о возможности отправки турецких военных в Ливию, если Правительство нацсогласия обратится к Турции с такой просьбой.(РИА Новости)