Турция удвоила импорт российской нефти марки Urals в первой половине мая по сравнению с тем же периодом апреля, пишет Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Eikon.

С 1 по 15 мая для поставок в портах Турции отгружали около 193 тысяч баррелей Urals в сутки по сравнению с 96 тысячами баррелей в сутки в тех же числах апреля. Страна остается единственным крупным импортером Urals в Европе после введения эмбарго ЕС на закупки нефти из России. C начала года турецкие компании закупали в среднем по 153 тысяч баррелей в сутки.

При этом основным импортером Urals по-прежнему является Индия, покупающая более 50 процентов экспортируемых объемов, за ней следует Китай. Отмечается, что китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) наращивают закупки российской нефти.