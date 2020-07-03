Турция становится новым центром арабо-мусульманского мира

Ситуация в Ливии, а именно военно-политические победы Турции в этой стране меняют всю геополитику в Средиземноморье. Традиционно доминирующие страны в этом регионе постепенно начинают сдавать свои позиции и покидают поле боя. Это касается не только террориста Хафтара, но и поддерживающих его Францию и Россию.

После инцидента между военными кораблями Франции и Турции, а также жесткой перепалки официальных лиц, в эти дни Париж уведомил НАТО о приостановке своего участия в военно-морской операции в Средиземном море. Это произошло после того, как проведённое внутри Североатлантического альянса расследование инцидента между французскими и турецкими военными кораблями у берегов Ливии «не подтвердило претензии Парижа».

«Похоже, что эксперты НАТО не разделили выводы Франции. У меня была информация вчера, что (военный корабль) Courbet (ВМС Франции) покидает эту миссию НАТО», — заявил посол Турции во Франции на слушаниях во французском Сенате, передаёт Reuters.

Как сообщает газета L’Opinion, Париж направил письмо в НАТО, информирующее альянс о своём решении приостановить участие в средиземноморской миссии Sea Guardian («Морской страж»).

А ранее президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил Турцию в «массированном экспорте джихадистов» в Ливию, назвав «преступным» вмешательство Анкары в дела североафриканской страны. Но при этом он обошел вопрос, кого же поддерживает его страна, т.е. именно террориста Хафтара.

Жёсткие высказывания французского лидера в адрес союзника по НАТО, озвученные 29 июня, стали кульминацией дипломатического противостояния Парижа и Анкары вокруг Ливии, которое уже приобрело своё военно-политическое измерение.

Расследование морского инцидента между Францией и Турцией , которое началось 18 июня со стороны руководства НАТО, завершилось в пользу Турции, так как Анкара там выступает на стороне официально признанного со стороны ООН правительства Сараджа, а Париж начал заигрывать с террористами, итог — налицо, даже НАТО не поддержала ее устремления закрепиться в этой стране.

Параллельно этим событиям состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого стороны обсудили региональную проблематику, в первую очередь развитие ситуации в Ливии и Сирии. «Лидеры также обменялись мнениями относительно сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса нового типа. В ходе беседы затронуты и вопросы, касающиеся состояния двусторонних отношений», — говорится в заявлении.

Для Германии, как лидера ЕС, и не имеющей особых интересов в Средиземноморье, важно, чтобы за такие нестабильные регионы как Северная Африка и Ближний Восток, откуда идут главные потоки мигрантов, отвечала сильная страна, которая сможет предотвратить эти потоки и более или менее стабилизировать там ситуацию, создать баланс для начала политического процесса. Франция же, которая ранее получила «добро» от НАТО на контроль за ситуацией в локальной Ливии, с этой ролью не только не справляется, так еще и поддерживает террориста Хафтара, которого также поддерживает Россия, тем самым подрывает весь авторитет ЕС, которая всегда и везде выступает на стороне легитимных властей и структур.

Именно поэтому сейчас НАТО и Германия решили поддержать Турцию. Для того, чтобы создать реальный баланс сил в регионе и, самое главное, чтобы в этой стратегически важной стране укрепилась натовская, мусульманская Турция, а не Франция, у которой интересы каким-то образом совпали с Россией и террористами.

Упоминание о «мусульманской Турции» было неспроста — нужно понимать, что мусульманская страна, которая является членом НАТО, имеет больше перспектив в Ливии, чем Франция. При этом, в отличие от рыхлой Франции, которая занимается там защитой своих собственных интересов и получает долю и с подконтрольных Хафтару нефтяных полей, Анкара способна и даже готова еще и воевать, и даже побеждать Россию. Так что ставка НАТО вполне очевидна, она сделана на сильнейшего и дееспособного.

Но Анкара на том останавливаться не собирается. Она намерена пойти до конца. Глава МИД Турции Мевлут Чавушоглу заявил о том, что Франция должна принести извинения Турции. «Анкара ожидает от Парижа извинений в связи с его заявлениями о том, что Турция совершила провокацию в отношении французского корабля в Средиземном море. Это необоснованное утверждение. Франция должна принести извинения Турции», — цитирует дипломата Anadolu.

При этом Чавушоглу подчеркнул, что для установления мира в Ливии Турция готова работать со всеми странами, включая Францию. По его словам, к миру в Ливии не стремится только глава так называемой ливийской национальной армии Халифа Хафтар.

Французы, естественно, извиняться не собираются. Более того, обиженный со стороны НАТО Макрон собирается ехать и плакаться в жилетку Путину и рассказывать, как его убрали с ливийской сцены и какие теперь можно предпринять совместные действия, чтобы вернуть свои позиции.

Параллельно этому в самой Турции происходят не менее важные и интересные события, которые не имеют ничего общего с конфликтом с Францией, но имеют очень большую идеологическую нагрузку. Так, Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом президента.

По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса. Эрдоган, который сейчас активно взялся за объединение мусульманского мира, начал выстраивать отношения в близлежащей Турции арабо-мусульманской системе координат с завязкой на будущее, не может позволить себе либеральничать в ситуации вокруг вопроса Айя-Софии, которая стала символом главной исторической победы турков — захвата Стамбула, ознаменованной обращением собора Святой Софии в мечеть Айя-София.

Другой же важный месседж поступил от заместителя председателя правящей партии Нуман Куртулмуш, который недавно заявил, что на данный момент ведётся подготовка к расторжению «Стамбульской конвенции». По словам представителя правящей партии подписание данной конвенции — ошибочное решение. Она будет отменена таким же способом, каковым и вступила в силу. «Тезис «Без Стамбульской конвенции насилие в отношении женщин возрастёт» является ложным. Равенство возможностей между мужчинами и женщинами является одним из основных вопросов наших обычаев и правовой системы Турции», — сказал он. Вообще нужно сказать, что «Стамбульская конвенция» всегда подвергалась критике со стороны консервативной части турецкого общества. По ее мнению, конвенция потворствует распространению идей феминизма и ЛГБТ.

Таким образом, в условиях, когда Турция становится новым геополитическим центром в арабо-мусульманском мире на Ближнем Востоке и Северной Африке, она сбрасывает с себя оковы либеральной демократии и подстраивается под традиции и ценности тех стран, над которыми берет военно-политическую протекцию, для того чтобы быть легитимным лидером, а не формально мусульманской «страной мунафиком».

Естественно, какая-то часть арабо-мусульманского мира, в лице Саудовской Аравии, Египта и ОАЭ, будут против этого. Но другая часть, понимает, что нужен очевидный лидер, который остановит постколониальное доминантство западных стран, а также сможет стать ядром суннитского мира в противостоянии с шиитским Ираном, или же с западом и Россией,

В таких условиях меняются правила игры в отношениях и Азербайджана с Турцией. Натовская полулиберально-демократическая Турция для Азербайджана более приемлема, нежели геополитический лидер целых регионов, который играет свою роль в мировой политике. Рост роли Турции в регионе и в мире безусловно хорошо, но подобные изменения поставят совсем другие условия перед Азербайджаном, и варьировать между Россией, Ираном и новой Турцией станет еще сложнее, так как Анкара будет требовать «платить» за братство ориентацией более высокой степени, что безусловно поставит Азербайджан перед сложным выбором между геополитическими центрами.