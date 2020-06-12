Турция создаст две военные базы в Ливии

Газета Yeni Şafak пишет о том, что Турция намерена создать две военные базы на территории Ливии.

«Еще две базы в Ливии: Вооруженные силы Турции готовятся к созданию двух постоянных баз в Ливии, кроме этого в ближайшее время турецкие корабли начнут бурения для добычи нефти у берегов ливийского государства», — пишет телеграм-канал Повестка дня Турции со ссылкой на статью.

В статье газеты говорится о том, что в настоящее время Триполи рассматривает вопрос о предоставлении Турции военной авиабазы Аль-Ватия. На базе будут развернуты системы ПВО и боевые БПЛА. Кроме этого, порт Мисрата станет военно-морской базой Турецкой Республики, пишет издание.