«Атака на украинский город Одесса обеспокоила нас. Такие атаки не должны повторяться».

Как сообщает #, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал в интервью «TV 100».

«Мы надеемся, что процессы продолжатся без проблем. Мы внесем свой вклад ради этого. Мы делаем это не только для себя, но и для всего мира. Беспроблемное продолжение процессов на пользу обеих сторон. В противном случае могут возникнуть проблемы. Если процессы продолжаться успешно, это может привести к миру», — сказал он.

Министр отметил, что Турция продолжит инициативы для того, чтобы стороны сели за стол переговоров: «Ни Россия, ни Украина не захотят сесть за стол слабыми. Однако невозможно, чтобы их силы были равны. К сожалению, есть желающие продолжения войны. Даже хотели помешать «зерновому соглашению».