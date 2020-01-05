Турция с помощью знаменитостей хочет привлечь больше туристов

Министр культуры и туризма Мехмет Эрсой заявил, что Турция надеется пригласить мировых знаменитостей в страну в течение 2020 года, чтобы расширить рекламную деятельность, сообщает Daily Sabah.

В 2019 году в Турции побывали звезда Болливуда Жаклин Фернандес, известный индийский певец и актер Харри Санду, а также бразильская телеведущая, актриса и певица Элиана Михаиличен Безерра.

В этом году рекламные ролики будут транслироваться на каналах с самыми высокими рейтингами в 20 странах, включая Россию, Германию, Великобританию, Нидерланды, Украину, Индию и Израиль.

Кроме того, планируется разработка новых туристических продуктов, отвечающие потребностям гостей с потенциально высокими расходами. Цель кампании — привлечь большее количество путешественников с хорошим уровнем образования, культуры и доходов.

Министр отметил, что разрабатываются новые стратегии продвижения, которые включают рекламные и PR-проекты, посвященные гастрономическому, медицинскому, паломническому, деловому туризму.