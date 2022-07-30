Экспорт турецких товаров в РФ по итогам июня 2022 года вырос в сравнении с тем же месяцем прошлого года на 46% и достиг 791,4 млн долларов, сообщает РБК со ссылкой на Турецкий институт статистики.
Согласно сведениям торговой базы данных ООН, месячный объем экспорта из Турции в РФ в июне стал максимальным с начала 2010 года.
Турция значительно увеличила объемы поставок в РФ фруктов, оборудования и комплектующих.
«У России под боком возникла промышленная держава, готовая производить огромное количество индустриальной продукции», — отметил эксперт.
Ранее стало известно, что Иран решил подписать договор о сотрудничестве с РФ, предусматривающий возможность экспорта деталей и оборудования. Также принято решение о подписании соглашения о техническом обслуживании российских самолетов (aif.ru)