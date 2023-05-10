Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в Анкаре рассчитывают на продление «зерновой сделки» как минимум на два месяца. Об этом пишетТАСС.

«Надеюсь, что на встрече в Стамбуле будет достигнут положительный результат. Мы думаем, что последнюю точку в этом вопросе поставит наш президент в разговоре с Путиным и сделка будет продлена минимум на два месяца», — отметил Чавушоглу.

10 мая в Стамбуле начались переговоры по зерновой сделке. Сообщается, что в переговорах участвуют представители России, Украины, Турции и Организации Объединенных Наций (ООН).