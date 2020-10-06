Турция раскритиковала Канаду после решения приостановить действие разрешений на экспорт

Турция подвергла во вторник критике решение Канады приостановить действие разрешений на экспорт и расценила этот шаг как проявление политики двойных стандартов. Об этом говорится в распространенном заявлении МИД республики.

«Заявление Канады о приостановке разрешений на экспорт некоторых военных продуктов в нашу страну, ссылаясь на законную борьбу Азербайджана за спасение оккупированных на протяжении 30 лет Арменией территорий, свидетельствует о политике двойных стандартов, которую проводит Канада», — сообщается в коммюнике.